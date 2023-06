Die Zahl der Hackerangriffe hat in Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren immer mehr zugenommen. Laut Landeskriminalamt wächst kein Deliktfeld so stark wie die Cyberkriminalität. Von 2018 bis 2022 haben sich die Fallzahlen auf knapp 7.300 fast verdoppelt. Dabei gehe es vor allem um Computerbetrug sowie das Ausspähen, Abfangen und Fälschen von Daten.