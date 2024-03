Die Jahresausstellung in den Franckeschen Stiftungen Halle zeigt den Beginn innovativen Lernens um 1700.

Im Mittelpunkt der Schau steht die wertvolle Sammlung der ersten Unterrichtsmodelle aus der Werkstatt des Theologen, Astronomen und Pädagogen Christoph Semler.

Die Modelle machen auch noch heute Inhalte für die Schülerinnen und Schüler mit allen Sinnen begreifbar.

"Begreifen", also mit allen Sinnen erfassen und verstehen, das war ein neuer Lehransatz. Mit Experimenten, Exkursionen und Handfertigkeit schufen die beiden Pädagogen und Theologen August Hermann Francke und Christoph Semler um 1700 damit eine neuartige Schule in Halle.



Hier wurde nicht nur gebüffelt, die Kinder sollten mit allen Sinne lernen, fühlen, riechen, sehen und schmecken. "Anschaulichkeit" war das neue pädagogische Zauberwort. Damit sollte dem Nachwuchs das wachsende naturkundliche und technische Wissen jener Zeit mittels realer Dinge nachhaltig und vergnüglich nahegebracht werden. Ein moderner Ansatz, der an Aktualität nichts eingebüßt hat. Bildrechte: Anne Sailer

Christoph Semler legte mit seinen Schriften die Grundlage für das deutsche Realschulwesen heute. Landkarten, Skelette, Modelle von Maschinen, jede Menge Experimentiermöglichkeiten – all das bot die Schule in den Franckeschen Stiftungen ihren Schülerinnen und Schülern bereits damals. Damit ist die einzige europäische Wunderkammer des Barock, die Kunst- und Naturalienkammer der Franckeschen Stiftungen, derzeit auch nicht vollständig. Viele Objekte sind bis Februar 2025 in der Jahresausstellung zu sehen. Bildrechte: Anne Sailer

Die Lehrwelt der Franckeschen Stiftungen aus der Werkstatt von Christoph Semler

Wertvolle Museumsstücke in der Ausstellung sind Leihgaben aus anderen Museen, berichtet der Kurator der Ausstellung, Tom Gärtig. So kann man sich eine zerlegbare Mumie aus dem Deutsche Hygiene-Museum Dresden ansehen. Es gibt Bootsmodelle, Lederstücke zum Anfassen. Ein Fachwerkhaus, bestehend nur aus dem Holzgerippe, ist ebenso zu sehen wie die kleinste Drechselmaschine der Welt.



Daneben stehen filigrane Drechselarbeiten, die wahrscheinlich vor Jahrhunderten von Schülern der Franckeschen Stiftungen im Unterricht geschaffen wurden. Das wertvollste Stück der Ausstellung ist jedoch Gottfried Wilhelm Leibniz' Rechenmaschine von 1673. Bildrechte: Anne Sailer

Die neue Jahresausstellung in den Franckeschen Stiftungen hat fünf Themenräume. Im "Observatorium" ist es richtig dunkel. Dieser Raum widmet sich astronomischen Themen. Diese waren bereits zur damaligen Zeit enorm wichtig für die Gelehrten. Gezeigt werden optische Geräte, Messinstrumente und Vorrichtungen, die das Universum im Kleinen nachbilden sollten. Da Francke und Semler nicht nur Gelehrte, sondern auch Theologen waren, lehrten sie daher, wie Gott die Welt eingerichtet habe.

Eines von weltweit nur noch fünf Tellurien

Das Tellurium ist eine spezielle Planetenmaschine. Das Besondere an dem Ausstellungsstück des Museums Bautzen ist, dass es eine Mechanik besitzt, die wie ein Uhrwerk funktioniert und das Miniuniversum zum Laufen bringt. Leider kann das in der Ausstellung nicht vorgeführt werden. Eindrucksvoll ist es trotzdem und verschafft den Besuchern eine Vorstellung davon, was für ausgeklügelte Anschauungsobjekte es bereits Mitte des 17. Jahrhunderts gab. Bildrechte: Anne Sailer

Die neue Jahresausstellung in den Franckeschen Stiftungen will natürlich nichts beschönigen. So wurden beispielsweise in der Experimentalphysik Maschinen verwendet, die bei heutiger Benutzung den Tierschutz alarmieren würden. Bei der Untersuchung des Elementes Luft kam eine so genannte Vakuumpumpe zum Einsatz. Im frühen 18. Jahrhundert hielt man den Kopf eines Tier in die Glasglocke und pumpte aus dieser Luft hinaus. Die Schülerinnen und Schüler beobachteten, wie das Leben aus dem Tier wich. Kurz vor dem Verenden wurde dem Tier dann wieder Luft zugeführt. Auch August Hermann Francke führte solche Experimente mit Hunden und Katzen durch. Bildrechte: Anne Sailer

Wir leben in einer posthaptischen Zeit. Holger Zaunstöck, Leiter der Stabsstelle Forschung der Franckeschen Stiftungen Halle