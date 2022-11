Das Fraunhofer-Institut in Halle In Halle wird am Fraunhofer-Institut an Mikrostrukturen von Werkstoffen und Systemen geforscht. Es trägt deshalb das Kürzel IMWS.



Es gibt zudem in Sachsen-Anhalt das Fraunhofer für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF in Magdeburg sowie mehrere Forschungszentren und Außenstellen, darunter das Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse CBP in Leuna.