Landesfunkhaus-Direktorin Ines Hoge-Lorenz. Bildrechte: MDR/Steffen Junghans

Nominiert sind Filme in Kategorien wie "Best Science Documentary", "Best Factual Series" oder "Best Short Series". An dieser Verleihung ist auch der MDR beteiligt.



Mehrere Wissenschaftsfilme, die auf dem Festival gezeigt werden, würden von einer kleinen Jury angeschaut und dann bewertet werden, erklärte die Direktorin des MDR Landesfunkhauses Sachsen-Anhalt.