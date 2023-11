Fußball Halle: Polizeisportverein verweigert Spiel gegen "Kine em"

Hauptinhalt

29. November 2023, 14:56 Uhr

In Halle gibt es weitere Probleme mit Fußballspielen des Vereins "Kine em". Der Polizeisportverein will in der Stadtoberliga nicht gegen den Verein antreten. Er fürchtet um die Sicherheit aller Beteiligten.