In Halle wollen die meisten Mannschaften in der Fußball-Stadtoberliga weiterhin nicht gegen den Verein "Kine em" spielen. Das hat nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT ein Schlichtungsgespräch zwischen den Mannschaften ergeben. An dem dreistündigen Treffen am Donnerstag haben demnach neun der zwölf Teams teilgenommen.