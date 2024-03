Illegaler Abfall: Stadt Halle entsorgt 850 Tonnen Müll

Die Stadt Halle (Saale) hat in den vergangenen fünf Jahren 850 Tonnen illegal abgelagerten Abfall entsorgt. Die Entsorgung sei demnach wesentlich kostenintensiver als regulär angemeldeter Sperrmüll, da der sogenannte "wilde Müll" oft an schwer zu erreichenden Orten liege. Dort sammeln sich unter anderem ausrangierte Kühlschränke, Matratzen, Waschmaschinen, Einkaufswagen und Möbel.

"Der Sperrmüll und sonstiger Unrat wurde illegal in der Natur abgelagert und verschandelte das Stadtbild", teilte die Stadt Halle am Samstag mit. Für die Entsorgung des "wilden Mülls" habe die Stadt in den vergangenen fünf Jahren insgesamt 540.000 Euro ausgeben müssen.