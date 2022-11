Noch befinde man sich in der Vorarbeit, erzählt Daniel Zwick: "Der Prozess gestaltet sich schwierig, weil die Beteiligten so heterogen sind. Für jede Frage muss ein demokratischer Prozess laufen und die Gruppen sind sich teilweise selbst nicht einig." Nun liege aber endlich ein Konzept vor, das sich alle Initiativen so vorstellen können.

Das müsse jetzt noch mit den Partnern der Stadt abgestimmt werden: also mit größeren Unternehmen, den Stadtwerken, und mit der Wohnungswirtschaft. "Die wollen wir natürlich alle im Rat mit dabei haben." Mit Sorge betrachtet Zwick vor allem das Ehrenamt, auf dem der Rat zu großen Teilen fußt: "Wenn da mal jemand nicht mehr kann oder nicht mehr will, fällt das alles schnell auseinander. Der Klimaschutzrat ist ein großer Name – wenn er dann nicht funktioniert, brauchen wir uns nicht wieder auf eine Agenda irgendwo setzen."

Sobald der Klimaschutzrat mit seiner Arbeit beginnt, möchte er auch Konzepte entwickeln, den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern in Halle mehr Teilhabe ermöglichen. Es sei Aufgabe der Stadtverwaltung, Angebote zu schaffen, in denen sich Bürgerinnen und Bürger engagieren können: "Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Bürger über ehrenamtliches Engagement einzubinden. Ich denke da zum Beispiel an die Bürgersolarberatung in verschiedenen Städten, wo Bürger erst geschult werden und dann selbst ehrenamtliche Beratungen zum Thema Solarenergie anbieten können", erzählt Schubert.

"Die großen Themen des Klimaschutzrates werden Beteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Transparenz sein", so Maria Schubert. "Wir wollen unser Bestes tun, damit mehr Menschen an den klimapolitischen Maßnahmen in Halle mitwirken können."