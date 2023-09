Für Gespräche über Zukunftszentrum Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa kommt wieder nach Halle

Friedensnobelpreisträger Lech Wałęsa will erneut nach Halle kommen. Am 9. November will er in Halle in der Marktkirche oder Leopoldina vor Publikum sprechen. Der Kopf der Solidarnosc-Bewegung und Friedensnobelpreisträger hat sein Büro im Solidarnosc-Zentrum in Danzig, das Vorbild für das Zukunftszentrum in Halle sein soll.