Die Polizei in Halle hat die Identität eines Toten geklärt, der am Dienstag an einer Straßenbahnhaltestelle in Kröllwitz gefunden worden war. Demnach handelt es sich um einen 61-Jährigen aus Halle. Weitere Auskünfte könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geben. Die Ermittlungen zur Todesursache liefen noch. Ein solches Verfahren dauere in der Regel einige Tage.