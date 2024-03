Zwei Lottospieler aus Sachsen-Anhalt und Thüringen haben am Wochenende mehrere Millionen Euro gewonnen. Das teilte die Lotto-Toto GmbH am Montag mit. In Sachsen-Anhalt ging demnach ein Gewinn von rund 6,3 Millionen Euro nach Halle. Der Spieler oder die Spielerin hatte demnach sechs Richtige, aber keine korrekte Superzahl.