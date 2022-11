Leuchtende Dinos Magische Lichterwelten wieder im Bergzoo Halle

15.000 LED-Lichter für 300 ausgestorbene Tiere und Pflanzen: Im Bergzoo in Halle zeigen die Magischen Lichterwelten in diesem Jahr Dinosaurier und andere Urzeitriesen. Weil die Besucher zwei Jahre warten mussten, wird die Schau in diesem Jahr statt normalerweise sechs nun 13 Wochen dauern.