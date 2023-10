Fragen und Antworten Alles rund um den Mitteldeutschen Marathon in Halle und Leipzig

Hauptinhalt

Am Sonntag findet der 20. Mitteldeutsche Marathon zwischen Leipzig und Halle (Saale) statt. Die wichtigsten Informationen zu Strecken, Startzeiten, Verkehrseinschränkungen und Co. in der Übersicht.