Am Landgericht Halle ist am Freitag der Prozess gegen einen Tagesvater fortgesetzt worden. Ihm wird versuchter Totschlag und Misshandlung eines Schutzbefohlenen vorgeworfen. Laut Anklage soll der Mann vor zwei Jahren einen kleinen Jungen in einer Kindertagesstätte in Halle so heftig geschüttelt haben, dass dieser schwere Hirnverletzungen erlitt.