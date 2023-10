Begleitet von Protest Sahra Wagenknecht liest in Halle – und bestätigt Parteigründung

20. Oktober 2023, 08:01 Uhr

Sahra Wagenknecht hat am Donnerstagabend in Halle ihre Pläne für eine Parteigründung bestätigt. Bei einer Lesung im Steintor Varieté erklärte die Bundestagsabgeordnete, das "Bündnis Sahra Wagenknecht" solle eine politische Leerstelle füllen. Linken-Politiker aus Sachsen-Anhalt stehen Wagenknecht kritisch gegenüber. Gegen die Lesung in Halle haben rund 80 Menschen protestiert, um Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.