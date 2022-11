Schuld am Baumsterben ist der Klimawandel. Bei der extremen Hitze und Trockenheit haben die Nadelbäume keine Chance, sagt Jens Lüdeke. Er ist Professor für urbanen Raum und Landschaft an der Hochschule für Technik in Berlin und setzt sich seit Jahren mit den Auswirkungen des Klimawandels in deutschen Städten auseinander. Auf natürliche Weise wachsen Fichten und Lärchen in Deutschland nur an wenigen Orten. Sie sind vor allem in höheren Gegenden heimisch und lange Trockenphasen nicht gewöhnt.