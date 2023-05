Elf Urnen für elf Fremde

Auch an diesem Montag ist eine große Gruppe dabei, die einen Arbeitskollegen verabschieden möchte. Er ist mit Anfang 50 völlig überraschend verstorben. Von der Nachricht wurden sie überrascht und finden es traurig, dass er offenbar keine Familie, keine engen Angehörigen hatte, die sich um die Beerdigung kümmern, und er jetzt von der Stadt bestattet wird.

Kurz vor 11 Uhr bildet sich eine Schlange vor dem Eingang zur großen Trauerfeier. Der Einlass hat begonnen. Wer möchte, kann sich in ein Kondolenzbuch eintragen. Etwa 40 Menschen sind gekommen. Es waren auch schon mal mehr, sagt Ulrike Scheller. In der großen Trauerhalle hüllen Kerzen alles in ein warmes Licht. Die Urnen sind mit kleinen Blumengestecken auf großen Holzstehlen aufgereiht. Es ist ein ebenso berührender wie erschreckender Anblick. Elf Urnen, elf verstorbene Menschen, die sich im Leben nicht gekannt haben, werden gleichzeitig beigesetzt.

Pfarrerin Ulrike Scheller hält die Trauerrede und liest dabei einmal die Namen der Verstorbenen laut vor. Bildrechte: MDR/Alex Gruner Die Trauergäste nehmen nach und nach ruhig Platz auf den Holzbänken, die Tür nach draußen wird verschlossen und leise setzen die Klänge von Eric Claptons "Tears in Heaven" ein. Ein Musiker spielt den Song live auf einer akustischen Gitarre. Dann tritt Ulrike Scheller ans Pult und beginnt ihre Trauerrede. Laut liest sie dabei auch einmal die Namen der Verstorbenen vor. "Wir nehmen heute Abschied von Klaus-Dieter Krain, gestorben im Alter von 69 Jahren. Marlene Waltraud Eichfeld, gestorben im Alter von 79 Jahren..."

Halloren übernehmen das Grabgeleit

Im Anschluss werden die Urnen nacheinander von der Holzstehle gehoben, mit einer kleinen Verbeugung von Grabträgern in Empfang genommen und nacheinander hinaus auf einen Wagen getragen. Unter den Trägern sind auch Halloren, also die Mitglieder der Salzwirker-Brüderschaft in Halle. Sie übernehmen das ehrenamtliche Grabgeleit entsprechend ihrer Tradition.

Joy und Samira kennen die Verstorbenen nicht, trotzdem sind sie bei der Beisetzung dabei. Sie finden das Projekt wichtig. Bildrechte: MDR/Alex Gruner Während dieser Prozedur ist es so still, dass ihre Bewegungen und Schritte zu hören sind. Nachdem die Urnen sicher auf dem Wagen vor der Trauerhalle verwahrt sind, erheben sich auch die Trauergäste. Als langer Trauerzug gehen sie gemeinsam ans hintere Ende des Gertraudenfriedshofs. Ein leichtes Murmeln ist zu hören, der Sand knirscht unter ihren Füßen. An einer grünen Wiese bleibt der Trauerzug stehen. Hier werden die einsam Verstorbenen beerdigt. Anonym, wie es für ordnungsbehördliche Bestattungen üblich ist.

Keiner soll allein bleiben