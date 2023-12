Ein ehemaliger Arzt ist am Montag am Landgericht Halle zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden. Dem Mediziner, der bis Januar 2021 am Krankenhaus Martha-Maria als Anästhesist arbeitete, waren sexueller Missbrauch und Körperverletzung vorgeworfen worden. Der Angeklagte hat die ihm zur Last gelegten Straftaten gestanden.