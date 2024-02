Die kreischenden Kettensägen sind unerbittlich. Drei ausgewachsene Götterbäume und ein Ahorn schrumpfen in vier Stunden auf Stumpf-Größe. Bislang haben diese Gewächse den Anwohnern in der Kleinen Gosenstraße in Halle den Blick auf die bröcklige, 25 Meter hohe Fassade des Ostgiebels des Volksparks erträglicher gemacht. Doch nun? In der Straße winkt man ab, ahnt wohl, dass in den nächsten Wochen die Kettensägen nicht die einzigen Lärmquellen bleiben werden. Denn vor allem Dach und Fassade des Volksparks sollen nun saniert werden.