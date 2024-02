Im Film werden fünf unterschiedliche Menschen gezeigt, die in der klassischen Stadtplanung sonst nicht berücksichtigt werden.

Gerade der Bürgerpark Freiimfelde ist ein sichtbarer Effekt, der das Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner im Viertel zeigt.

Die Entwicklung von Freiimfelde kann als exemplarisch für ein Phänomen von Stadtteilentwicklung angesehen werden – es gibt aber auch regionale Besonderheiten.

MDR KULTUR: Kurt Poeschl, Sie stammen aus Graz und haben in Göttingen studiert. Wie sind Sie nach Freiimfelde in Halle gekommen?

Kurt Poeschl: Ich habe mich in Graz während meiner Studienzeit schon mit der sozialen Rezeption von Kunst auseinandergesetzt. Kunst im öffentlichen Raum hat mich sehr interessiert und wie die wahrgenommen wird. Ich bin auf das Projekt in Halle aufmerksam geworden, weil dort so etwas Ähnliches gemacht wurde. Dort hat man nämlich versucht, durch Graffiti und Street-Art Leerstand zu bekämpfen. Das hat mich einfach sehr interessiert, wie man diese Kunstmethode nutzt, um partizipativ ein Stadtviertel voranzubringen.

In ihrem Film begleiten Sie fünf sehr unterschiedliche Protagonistinnen und Protagonisten. Welche Perspektiven eröffnen die auf ihren Stadtteil? Wie sehen sie dessen Zukunft?

Im Endeffekt war es mir wichtig, Biografien zu zeigen, die sehr unterschiedlich sind. Das sind Personen, die beruflich und auch privat in diesem Viertel zu tun haben, die dort arbeiten und auch dort wohnen oder gewohnt haben. Und teilweise haben sie sehr unterschiedliche Ideen und Visionen, was mit diesem Viertel passieren müsste oder passieren könnte. Mir war wichtig, diesen Personen Raum zu geben – dass sie sich wohlfühlen, dass sie erzählen, dass sie auch gehört werden. Dass man Geschichten hört, die man sonst nie hört.

Eine der Personen in dem Film ist zum Beispiel Miguel, ein ehemaliger Gastarbeiter aus Mosambik, der als 16-jähriger Lehrling in die damalige DDR kam und dann nach der Wende aufgrund von Bürgerkrieg in seinem Heimatland in Deutschland geblieben ist. Diese Geschichte ist natürlich ein Schicksal, das für viele Menschen spricht. Ich denke, das sind Dinge, mit denen viele Leute nie in Berührung kommen.

Und so ging es mir bei allen Perspektiven. Ich kann dadurch, dass die Leute selbst zu Wort kommen, sehr intime Details erzählen. Das sind wahrscheinlich Leute, die in der klassischen Stadtplanung sonst so nicht berücksichtigt werden.

Sie waren seit 2016 immer wieder in Freiimfelde. Wie hat sich denn der Stadtteil in dem Zeitraum verändert? Was ist aus den Plänen geworden, die in Ihrem Film zur Sprache kommen?

Ein sichtbarer Effekt war, dass eine ehemalige Brache jetzt zu einem Bürgerpark umgebaut wurde. Das ist entstanden aus diesen Nachbarschaftsprojekten. Generell würde ich sagen, dass sich Freiimfelde verändert hat. Als ich 2016 das erste Mal dort war, waren sehr viele der Häuser in einem maroden Zustand. Die Sachen mit Street-Art und Graffiti und diesen kommunalen Projekten, die die Freiraumgalerie dort initiiert hat, liefen schon sehr gut.

Aber diese Projekte, in denen man mehr Bürgerinnen und Bürger ins Boot holt, hatten gerade erst begonnen. Und das fange ich mit diesem Film ein: Dass das Ganze größer wird, in dem Viertel bekannt wird, sich die Leute beteiligen. Seitdem ist mir aufgefallen, dass viele der Häuser renoviert wurden. Das Viertel macht baulich und optisch einen anderen Eindruck.

Kann man sagen, dass die Entwicklung von Freiimfelde ein Phänomen von Stadtteilentwicklung ist, das man überall beobachten kann?

Ich denke, dass man sehr viele der Phänomene, die ich im Film eingefangen habe, auch in anderen Städten sieht. Gleichzeitig war für mich, auch mit meinem Arbeitshintergrund, Freiimfelde schon etwas Besonderes. Denn diesen massiven Leerstand und die Bevölkerungsabwanderung, zu der es nach der Wende gekommen ist, gab es in anderen Städten wie Leipzig oder Dresden in dieser Größenordnung nicht. Das hat Halle schon sehr im Besonderen getroffen.

Insofern können die Entwicklungen dort exemplarisch gesehen werden – für Stadtentwicklung, die kritische Betrachtung von Gentrifizierung und wie weit Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen, wenn die Stadt keinen Masterplan hat. Aber natürlich gibt es regionale Besonderheiten.

Eine andere Rolle, die dieser Film hoffentlich haben wird, ist, dass mir sehr wichtig wäre, diese Innenperspektive aufzuzeigen: Welche Bedeutung hat Stadtplanung wirklich für Bewohnerinnen und Bewohner, die dort leben?

