Das Landgericht Halle sah es demnach als erwiesen an, dass der 67-Jährige in einem Zivilprozess im Oktober 2020 als Zeuge teilweise gelogen hat. Im Kern ging es dabei um eine Personalentscheidung vor fünf Jahren im Zusammenhang mit einem kommunalen Unternehmen. Laut Gericht hat sich der Vorwurf der Falschaussage gegen Wiegand teilweise bestätigt, aber nicht in allen angeklagten Punkten.