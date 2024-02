Bildrechte: MDR/Michael Rosebrock

Haushaltsprobleme Stadtrat Eisleben beschließt Theaterfinanzierung

21. Februar 2024, 12:49 Uhr

In der Statdtratssitzung in Lutherstadt Eisleben ging es am Dienstag unter anderem um die künftige Finanzierung des Theaters. Beschlossen wurde nun die Aufnahme eines zinslosen Kredits vom Land um den Eigenanteil der Förderung aufbringen zu können. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hätte wegen Haushaltsproblemen kein Geld beisteuern können.