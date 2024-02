Die Wandlungsprozesse dauerten bis heute an, ebenso seien die Veränderungen in vielen Bereichen des kulturellen Lebens noch offen sichtbar, erklärte Bursian weiter. Es sei an der Zeit, mit Kunstschaffenden aus verschiedenen Generationen darüber ins Gespräch zu kommen – und vor allem "ganz jungen Ostdeutschen mal eine Stimme zu geben", so Bursian.