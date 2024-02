80 Keller unter Wasser Hochwasserlage in Gemeinde Südharz weiter angespannt

22. Februar 2024, 16:41 Uhr

Auch Wochen nach dem höchsten Pegel ist die Lage nach dem Hochwasser in der Gemeinde Südharz weiter angespannt. Immer noch stehen 80 Keller unter Wasser. Entspannung ist nicht in Sicht. Aus der Talsperre Kelbra wird weiter Wasser in die Helme geleitet.