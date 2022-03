Auch durch den oben bereits beschriebenen Turnover- und den Erweiterungseffekt müssen Stellen neu besetzt oder neu geschaffen werden, für die dann wiederum Menschen aus anderen Teilen Deutschlands, Europas oder der Welt in die Region Berlin-Brandenburg ziehen. Die in der Studie modellierten Werte für den Zuzug sind mit einer Reihe von Annahmen verbunden, die so nicht einfach auf Intel in Magdeburg übertragbar sind. Allerdings verdeutlichen sie sehr gut die Dimensionen, die eine Ansiedlung in dieser Größenordnung nach sich ziehen kann.