Entscheidung des Stadtrats Merseburg: Wahlhelfer bekommen mehr Geld

19. April 2024, 15:58 Uhr

Wahlhelfer und Wahlhelferinnen in Merseburg bekommen bei den anstehenden Europa- und Kommunalwahlen in diesem Jahr mehr Geld. Das entschied der Stadtrat am Donnerstag. Laut Stadt sei es immer schwieriger, Freiwillige für diesen Job zu finden. Zahlreiche andere Kommunen haben die Aufwandsentschädigung für Wahlhelfende bereits erhöht.