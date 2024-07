Im Saalekreis laufen die Ermittlungen der Polizei nach dem tödlichen Zwischenfall vom Freitag am Geiseltalsee weiter. Eine Sprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Morgen, man habe noch nicht mit der überlebenden Frau reden können. Damit ist weiterhin unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte.

Im Geiseltalsee im Saalekreis waren am Freitagmorgen eine 63 und 67 Jahre alte Frau beim Schwimmen in Not geraten. Die Einsatzkräfte seien am Morgen von einer Passantin alarmiert worden, die Hilferufe aus dem Wasser gehört hatten, teilte der Landkreis mit. Es habe sich herausgestellt, dass die beiden Frauen zu ertrinken drohten.