Nach dem tödlichen Badeunfall Mitte Juli im Geiseltalsee im Saalekreis ist auch die zweite Frau gestorben. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, starb sie eine Woche später im Krankenhaus. Sie war seit dem Unfall auf der Intensivstation behandelt worden.

Passantin am Geiseltalsee hatte Hilferufe gehört

Am 12. Juli waren zwei Frauen im Alter von 67 und 63 Jahren im Geiseltalsee schwimmen gegangen. Kurze Zeit später hatte eine Fußgängerin die Hilferufe der beiden gehört. Ein Paddler konnte die 63-Jährige kurzzeitig über Wasser halten, bevor die Retter eintrafen. Beide Frauen wurden aus dem Wasser gezogen, anschließend wurden Wiederbelebungs-Maßnahmen eingeleitet. Die 67-Jährige konnte nicht mehr gerettet werden und starb noch vor Ort. Die andere Frau wurde per Hubschrauber in die Klinik gebracht und kam auf die Intensivstation.

Nach Angaben des Landkreises hatte eine Passantin die Hilferufe aus dem Wasser gehört und die Polizei verständigt. Es habe sich herausgestellt, dass die beiden Frauen zu ertrinken drohten. Warum die Frauen auf dem See bei Mücheln in Not geraten waren, blieb unklar.

Weiterer tödlicher Badeunfall in Sachsen-Anhalt – Wasserwacht rät zu Vorsicht