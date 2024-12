Es wird nichts Besonderes mehr sein, neues digitales Land zu entdecken und fruchtbar zu machen. Nur bereiten wir uns darauf nicht genug vor. Nirgends. Weder in den Unternehmen noch an Schulen. Wo gibt es die Orte, an denen wir uns als Gesellschaft darüber austauschen? In den Sozialen Medien, in Radio oder Fernsehen? Im politischen System? Ideal wären dafür Bibliotheken, Diskussionsrunden, Bürgerräte oder runde Tische. Trauen wir uns das? Vertrauen wir aufeinander, dass wir das Beste für die Zukunft wollen? Zu Vertrauen gehört es, sich in die Augen zu schauen.