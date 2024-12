Jörg Müller: Haben verlernt, uns zu verändern

Jörg Müller ist ziemlich enttäuscht, wie wenig digital Deutschland ist. Er ist Mitorganisator des SAP-Stammtischs in Magdeburg, bei dem sich IT-Expertinnen und Experten etwa einmal im Monat über verschiedene digitale Themen austauschen. Müller sagt: "Wir konnten den Rückenwind von Corona nicht nutzen. Inzwischen habe ich fast den Eindruck, dass wir gerade ein paar große Schritte zurück gemacht haben." Am Ende ginge es oft nur um Macht und Egos.

Bildrechte: MDR/privat Dabei bedeute digitale Transformation nicht nur technischen Fortschritt, sondern auch Veränderung und Anpassung. Aber: "Wir haben verlernt, dass wir uns weiterentwickeln und verändern müssten. Dazu wäre jetzt die Zeit und wir bekommen das leider nicht mehr hin." Deutschland sei zu träge; es sei wohl einfacher, am Gewohnten festzuhalten. Das würde auch den Fachkräftemangel verschärfen, weil Fachkräfte Organisationen wegen ihrer Unternehmenskultur meiden könnten.

Jörg Müller versucht aber trotzdem, optimistisch ins neue Jahr zu blicken. "Ich glaube, dass wir noch genug kluge Köpfe haben, die unseren Wohlstand sichern können, wenn man sie lässt." Er will sich 2025 nicht mehr darauf konzentrieren, die Menschen mitzunehmen, wenn sie nicht wollen. "In den Organisationen bestimmen meistens die Langsamen den Takt. Aber wer zur Spitze aufschließen will, muss eine Zeit lang schneller laufen als die Führenden. Ich möchte 2025 wieder weit vorn mitlaufen!"

Frederik Kramer: Digitaler Wissensnotstand in Deutschland

Frederik Kramer, Geschäftsführer des IT-Unternehmens initOS in Magdeburg, nervt der allgemeine digitale Wissensnotstand in Deutschland. "Dabei fängt alles ganz undigital an: Wir müssen flächendeckend bereit sein, Prozesse ganz neu zu denken und die jahrzehntealten Strukturen aufzubrechen." Es würden Fachleute fehlen, die sich mit Wandlungsprozessen und Digitalisierung auskennen. Sie bräuchten Kompetenzen und Vertrauen.

Bildrechte: initOS Kramer hält vor allem das Prinzip "Public Money, Public Code" für wichtig. Der Grundsatz besagt, dass Software, die für die öffentliche Verwaltung entwickelt wird, Open Source sein sollte. Das stehe zwar in vielen politischen Papieren: "Aber wir müssen endlich aus den Absichtserklärungen ins Machen kommen", sagt Kramer. Das würde kurzfristig wohl teurer, weil Strukturen und Prozess verändert werden müssten und deshalb Zeit kosteten. Langfristig würde es aber erheblich Einsparungen geben. "Public Money, Public Code sorgt auch für Vertrauen in politische Akteure und ihren Willen zum Wandel." Außerdem könne sich die Wirtschaft und die Zivilgesellschaft einbringen. "Das wäre eine heilsame Kur gegen die derzeitige Meckerhaltung vieler Menschen."

2025 will Frederik Kramer dabei helfen, dass die öffentliche Hand und die mittelständische Wirtschaft in Sachsen-Anhalt weniger von großen Anbietern abhängen. "So kann das Land auf die digitale Überholspur kommen. Gemeinsam sind wir stark, wenn sich viele Menschen für Open Source und das Prinzip ‘Public Money, Public Code’ engagieren."

Mathias Magdowski: Digitale Lehrer bringt Verwaltungsdigitalisierung voran

Für Mathias Magdowski krankt vieles bei der Digitalisierung der Verwaltung. Die vielen PDF-Formulare seien definitiv keine Lösung für einen schönen digitalen Prozess, sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter der Uni Magdeburg. "Sie sind eher das Problem, weil sie die alten analogen Prozesse elektrifiziert und zementiert und sinnvollere digitale Prozesse verhindert haben."

Magdowski gilt als eines der Vorbilder moderner Hochschullehre in Sachsen-Anhalt. Er freut sich, dass die Uni Magdeburg 2025 ein Kompetenzzentrum für digitales Lernen und Lehren bekommen soll. Das soll herausfinden, wie Lehren und Lernen in einer Kultur der Digitalität möglichst gut funktionieren. "So können digitalisierungsaffine und engagierte Lehrpersonen und Studierenden möglichst gut unterstützt werden. Und vielleicht hilft das von hinten rum auch unserer Verwaltungs-Digitalisierung auf die Sprünge", sagt Magdowski. Bildrechte: Heinz Josef Sprengkamp, LzpB

Kay Adenstedt: Digitale Kompetenzen in Schule verbessern

Kay Adenstedt leitet den Fachbereich "Digitalität in der schulischen Bildung" am "Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt" (LISA). Er verweist auf die bescheidenen Ergebnisse einer aktuellen Studie, nach der sich die digitalen Kompetenzen der deutschen Schülerinnen und Schüler eher verschlechtern haben. "Viele Anstrengungen die letzten Jahre zeigen noch keine Erfolge. Das veranlasst mich zu großer Demut, weiter tatkräftig die nächsten Schritte zugehen und nicht aufzuhören."