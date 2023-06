Mobilität der Zukunft? AfD in Sachsen-Anhalt will Führerschein-Zuschuss für Azubis

Die AfD will einen Führerschein-Zuschuss für Auszubildende in Sachsen-Anhalt einführen. Ein entsprechender Antrag im Landtag sieht einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der Kosten vor. Die Partei verweist als Begründung auf Defizite im öffentlichen Nahverkehr.