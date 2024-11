AfD: Sorge von schwarz-grüner Regierung

"Olaf Scholz ist nicht in der Lage dieses Land zu führen", kritisierte Ulrich Siegmund. Der Co-Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag bezeichnete den Zeitpunkt der Lindner-Entlassung – den Tag, an dem der Republikaner Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt wurde – als "das maximale Zeichen der eigenen Schwäche". Und auch Lindner und die FDP hätten die gesamte Ampel-Politik in den vergangenen drei Jahren mit unterstützt. "Und wer die Ost-Wahlen verfolgt hat, wird gesehen haben, dass die FDP bereits in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist", erklärte der AfD-Politiker.

Bildrechte: MDR/Engin Haupt

Die große Sorge der AfD, die in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft wird, sei nun, dass man nach Neuwahlen eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene bekommen könnte. "Denn dass die CDU bereit ist, sich an die Grünen zu verraten, das hat Reiner Haseloff bereits in Sachsen-Anhalt bewiesen", so Siegmund. Im Land hatten CDU, SPD und Grüne von 2016 bis 2021 als sogenannte Kenia-Koalition regiert. Eine schwarz-grüne Bundesregierung stelle "eine riesengroße Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland" dar.

Linke sorgt sich um Bundeshaushalt

"Das war überfällig", erklärte die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Eva von Angern. Die Affronts der letzten Tage hätten keine anderen Möglichkeiten gelassen, als Lindner zu entlassen. Es sei nun jedoch wichtig, dass es trotzdem einen Bundeshaushalt gebe. Andernfalls hätte das finanzielle Auswirkungen auf die Bundesländer. "Die Bundesregierung ist jetzt gefordert, diesen Haushalt aufzustellen", so von Angern. Danach müsse es dann zügig Neuwahlen geben, um Klarheit in unsicheren Zeiten zu schaffen.

Grüne kritisieren "Egotrip" Lindners