Politiker in Sachsen-Anhalt blicken unterschiedlich auf das Ampel-Aus in Berlin und auf mögliche Neuwahlen.

Während CDU-Chef Schulze das Ende der Bundesregierung begrüßte, schieben sich SPD, FDP und Grüne gegenseitig die Schuld zu.

Die Linken bezeichnen den FDP-Rausschmiss als "überfällig". Die AfD fürchtet nun eine schwarz-grüne Bundesregierung.

Nach dem Aus der Ampel-Regierung in Berlin blicken die Parteien in Sachsen-Anhalt mit gemischten Gefühlen auf mögliche Neuwahlen. Am Mittwochabend hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Reißleine im Ampel-Streit gezogen und seinen Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen. Auch die Vertrauensfrage will Scholz im Bundestag stellen. Noch am Abend hat MDR SACHSEN-ANHALT die Parteien im Land um Stellungnahmen dazu gebeten.

CDU-Chef Schulze: Bereit für Neuwahlen

Der CDU-Vorsitzende und Landeswirtschaftsminister Sven Schulze erklärte, ihn überrasche, wie harsch Scholz über Lindner geurteilt habe. "Das zeigt andererseits aber auch, dass jeder Tag den diese Bundesregierung noch weiter im Amt gewesen wäre, ein schlechter Tag für Deutschland gewesen wäre", so der Christdemokrat.

Jeder Tag, den diese Bundesregierung noch weiter im Amt gewesen wäre, wäre ein schlechter Tag für Deutschland gewesen. Sven Schulze, CDU-Landesvorsitzender

Schulze kündigte bereits an, die CDU sei bereit für den Wahlkampf und werde für einen Politikwechsel werben – mit Friedrich Merz im Bundeskanzleramt. Es sei nun wichtig, dass es schnell zu Neuwahlen komme.

SPD blickt Neuwahlen zuversichtlich entgegen

Die Landes-SPD stellt sich derweil hinter Scholz. "Es ist richtig, dass der Kanzler mit dieser Situation mitten in Krisen, mitten in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation Schluss macht und das Land wieder in die Handlungsfähigkeit führt", betonte der Co-Landesvorsitzende Andreas Schmidt. Die FDP habe aus parteitaktischen Gründen die Ampel-Koalition gesprengt – das alles mit fadenscheinigen Vorwänden. "Wir begrüßen es, dass es unter diesen Umständen schnelle Neuwahlen gibt", sagte Schmidt. Es sei richtig, dass die Menschen in Deutschland nun eine Chance bekämen, über den Kurs des Landes neu zu entscheiden.

Im Landesverband selbst herrscht derweil schon Aufbruchstimmung. "Die SPD ist bereit, sich der Vertrauensfrage des Bundeskanzlers im Bundestag zu stellen", schrieben die Sozialdemokraten auf MDR-Anfrage. Man blicke auch geordneten Neuwahlen im Frühjahr 2025 mit Zuversicht entgegen.

FDP sieht Schuld bei Koalitionspartnern

Bei den Freien Demokraten sieht man die Schuld für das Ampel-Aus bei SPD und Grünen. So erklärte die FDP-Landesvorsitzende und Infrastrukturministerin Lydia Hüskens: "Die Weigerung von SPD und Grünen, die Reformvorschläge der FDP überhaupt zu diskutieren, waren keine Basis mehr, um die notwendigen Entscheidungen umsetzen zu können." Wer seriös die Wirtschaftswende wolle, könne die Vorschläge von Christian Lindner zur Belebung der Wirtschaft und zur Entlastung der Bürgerinnen und Bürger nicht einfach ad acta legen.

"Weniger Bürokratie, weniger Steuerlast, konkrete Maßnahmen zur Begrenzung der illegalen Migration wären möglich gewesen, aber nicht vom Kanzler und den bisherigen Partnern gewollt", so Hüskens. Darüber hinaus sei mit der Forderung nach einer Aushebelung der Schuldenbremse die "rote Linie" der FDP deutlich überschritten worden. Das Angebot der FDP, gemeinsam und geordnet Neuwahlen zu organisieren, sei zudem vom Kanzler abgelehnt worden. Das spreche für sich und zeige, dass es keine Grundlage gebe, gemeinsam die Zukunft des Landes zu gestalten.

AfD: Sorge von schwarz-grüner Regierung

"Olaf Scholz ist nicht in der Lage dieses Land zu führen", kritisierte Ulrich Siegmund. Der Co-Vorsitzende der AfD-Fraktion im Landtag bezeichnete den Zeitpunkt der Lindner-Entlassung – den Tag, an dem der Republikaner Donald Trump erneut zum US-Präsidenten gewählt wurde – als "das maximale Zeichen der eigenen Schwäche". Und auch Lindner und die FDP hätten die gesamte Ampel-Politik in den vergangenen drei Jahren mit unterstützt. "Und wer die Ost-Wahlen verfolgt hat, wird gesehen haben, dass die FDP bereits in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist", erklärte der AfD-Politiker.

Die große Sorge der AfD, die in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft wird, sei nun, dass man nach Neuwahlen eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene bekommen könnte. "Denn dass die CDU bereit ist, sich an die Grünen zu verraten, das hat Reiner Haseloff bereits in Sachsen-Anhalt bewiesen", so Siegmund. Im Land hatten CDU, SPD und Grüne von 2016 bis 2021 als sogenannte Kenia-Koalition regiert. Eine schwarz-grüne Bundesregierung stelle "eine riesengroße Gefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland" dar.

Linke sorgt sich um Bundeshaushalt

"Das war überfällig", erklärte die Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, Eva von Angern. Die Affronts der letzten Tage hätten keine anderen Möglichkeiten gelassen, als Lindner zu entlassen. Es sei nun jedoch wichtig, dass es trotzdem einen Bundeshaushalt gebe. Andernfalls hätte das finanzielle Auswirkungen auf die Bundesländer. "Die Bundesregierung ist jetzt gefordert, diesen Haushalt aufzustellen", so von Angern. Danach müsse es dann zügig Neuwahlen geben, um Klarheit in unsicheren Zeiten zu schaffen.

Grüne kritisieren "Egotrip" Lindners