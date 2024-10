An den Bund: die Abkehr von dem Ziel der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Das kann nicht das strategische Ziel für Sachsen-Anhalt sein. Wir haben 30.000 leere Wohnungen. Das heißt: Wir brauchen keinen flächendeckenden Neubau, sondern die Konzentration der Wohnungsbauförderung auf den Bestand. Aktuell findet die Bundesförderung für die Wohnungswirtschaft in Sachsen-Anhalt de facto nicht statt, weil die Mittel an zwei Bedingungen geknüpft sind: Belegungsbindung und Mietpreisbindung. Die Unternehmen sollen neu bauen und diese Wohnungen dann an Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen vermieten mit einer Spitzenmiete von 6,50 Euro pro Quadratmeter. Das ist wirtschaftlich nicht möglich. Und wir werden in Sachsen-Anhalt ja auch nicht nur immer älter, sondern auch ärmer. Die Ost-Renten sind die niedrigsten der ganzen Republik. Damit lassen sich steigende Mieten schlichtweg nicht bezahlen.