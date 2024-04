Ministerium reagiert auf Kritik

Die Naturschützer der IG BodeLachs verweisen in ihren Forderungen auf Paragraph 40 im Wasserhaushaltsgesetz des Landes, der den Rückbau der Stauanlagen in Sachsen-Anhalt regelt.

Paragraph 40 Wasserhaushaltsgesetz (4) Für Stauanlagen, die vor dem 8. September 1993 errichtet worden sind und deren wasserrechtliche Zulassung nicht nachgewiesen worden ist und für die die Eigentümer oder Nutznießer bis zum 31. Dezember 1999 die erforderliche Gestattung (Bewilligung, Erlaubnis) nicht bei der Wasserbehörde beantragt hatten, führt die Wasserbehörde das Verfahren von Amts wegen durch.

Diese Kriterien treffen laut Reilein auf viele Anlagen in Sachsen-Anhalt zu. Passiert sei aber zu wenig. Das Landes-Umweltministerium widerspricht nicht, relativiert aber: "Nicht für alle Stauanlagen ist eine wasserrechtliche Zulassung erforderlich (…) In den letzten Jahren sind mit Unterstützung des Landes oder durch das Land 130 Stauanlagen zurückgebaut oder angepasst worden. Ihre ersatzlose Entfernung ist nicht immer möglich. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Anlagen notwendig sind, um den Gebietswasserhaushalt zu stabilisieren, sie dem Hochwasserschutz dienen, sie aus Gründen des Naturschutzes erforderlich sind oder Anforderungen des Denkmalschutzes dem entgegenstehen. (…) Das Land hat durch § 40 WG LSA keine Ermächtigung, Stauanlagen Dritter zu entfernen. (…)"

Aber wie viele überflüssige Wehre stehen nun in Sachsen-Anhalt und wie viele müssten eigentlich abgerissen werden? Dazu machen weder Fachbehörde noch Ministerium genaue Angaben. Klar ist, in Sachsen-Anhalt gibt es mindestens 2.000 Wehre, die Bestandsaufnahme ist noch nicht abgeschlossen. Und das Land will weiter zurückbauen, verweist jedoch auf teils schwierige Rechtslagen und auf Interessen der Eigentümer der Stauanlagen.

Künftig neue Stauanlagen im Land geplant

Bildrechte: picture alliance/dpa | Ronny Hartmann Unmöglich, jetzt noch das nötige Tempo beim Rückbau zu erreichen, um die Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinie einhalten zu können. Das Land interpretiert die EU-Vorschrift, die Gewässer bis 2027 auf Vordermann zu bringen, indes neu. Umweltminister Armin Willingmann (SPD) sagte MDR SACHSEN-ANHALT in einem Interview: "Wir wollen relativ viel auf den Weg bringen, was die Wasserrahmenrichtlinie betrifft. Aber wir verstehen sie so, dass die Dinge bis 2027 auf den Weg gebracht werden müssen. Sie werden bis dahin mit Sicherheit noch nicht erfüllt sein. (…) Wir müssen ganz schlicht feststellen, dass in der ganzen Bundesrepublik Schwierigkeiten bestehen mit dem Endtermin der Wasserrahmenrichtlinie, also dem Jahr 2027 (…)."

In der Novelle des Landes-Wassergesetzes plant Willingmann an einigen Stellen im Land sogar künftig mehr zu stauen, um Landwirtschaft und Wirtschaft für Trockenperioden zu rüsten: "Ich halte sehr viel von pragmatischen Lösungen. Ich finde es vernünftig, wenn wir hier miteinander ins Gespräch kommen. Aber ich will ganz deutlich sagen: Es gibt evidente Interessen, dass wir an dieser Stelle mehr Rückhalt von Wasser in der Fläche ermöglichen. Und das muss dann auch im Spannungsverhältnis mit dem Verhältnis mit dem Naturschutz gelöst werden."

Streit um Oscherslebener Wehr geht weiter

Das neue Wassergesetz wird nicht der einzige Reibungspunkt mit den Naturschützern bleiben. Das wird auch am ehemaligen Wehr in Oschersleben deutlich. Der Abriss hat hier nachweislich die Hochwassersituation und den Lebensraum für Tiere und Pflanzen verbessert, da sind sich alle Seiten einig. Nach dem Abriss sollte der Abschnitt der Bode bei Oschersleben allerdings renaturiert werden. Das heißt, es sollten Brut- und Laichplätze für Vögel und Fische geschaffen werden. Von den einst versprochenen Maßnahmen ist jedoch nichts zu sehen, der zuständige Landesbetrieb für Hochwasserschutz (LHW) änderte die Pläne während der laufenden Arbeiten. Statt Bäumen, die in den Fluss ragen, wurde etwa neuer Kies eingetragen. Für die IG BodeLachs ist das kein adäquater Ersatz und ein Rechtsbruch, da man die Maßnahmen eigentlich klar vereinbart hätte. Das Umweltministerium schreibt: