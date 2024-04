Bildrechte: picture alliance/dpa | Wolfram Steinberg

Irxleben Tödlicher Unfall nach Flucht vor der Polizei in der Börde

19. April 2024, 18:31 Uhr

In der Börde hat es in der Nacht auf Freitag einen tödlichen Unfall gegeben. Nachdem ein Autofahrer in Irxleben versucht hatte, einer Kontrolle der Polizei zu entkommen, fanden Beamte das Auto später auf einem landwirtschaftlichen Weg. Der Fahrer und sein Beifahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus, wo der Fahrer verstarb. Das Auto hatte offenbar gestohlene Kennzeichen.