Der Unfall hatte sich in der Nacht zum Freitag ereignet. Wie die Autobahnpolizei meldete, hatte der 42 Jahre alte Fahrer aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren. Das Gespann war von der Fahrbahn Richtung Hannover abgekommen und in der Böschung neben der Autobahn liegen geblieben. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Der Lkw hatte aber Ladung verloren. Die Autoteile landeten ebenfalls in der Böschung.