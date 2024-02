Der Geschäftsführer der NGG in Sachsen-Anhalt, Holger Willem, sagte, wer gute Fachkräfte brauche, müsse auch gerecht bezahlen. Das Homann-Werk in Rogätz gehört zur Theo-Müller-Unternehmensgruppe und stellt Grillsaucen, Dressings und Ketchup her.

Wegen ähnlicher Forderungen hat die NGG ihren Streik zudem an zwei Standorten der Mitteldeutschen Erfrischungsgetränke GmbH in Sachsen-Anhalt auf 96 Stunden ausgedehnt. Er soll bis Dienstagmorgen dauern. Die MEG-Zentrale befindet sich in Weißenfels im Burgenlandkreis. Dort und am Standort in Jessen wird gestreikt.