Beim SC Magdeburg sind sie bemüht, auch in diesen so entscheidenden Wochen nicht abzuweichen von dem, was sie in den vergangenen Jahren so stark gemacht hat: harte und akribische Arbeit. Schritt für Schritt. So hat Bennet Wiegert den Klub zurück an die europäische Spitze geführt. 2022 die Deutsche Meisterschaft, 2023 dann der Titel in der Champions League, die Klub-WM, der DHB-Pokal – und nun vielleicht alles zusammen?