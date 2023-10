Bildrechte: dpa

Erfurt | Magdeburg | Quedlinburg Von Thüringen nach Sachsen-Anhalt: Querdenker-Pfarrer übernimmt neue Kirchgemeinde

29. Oktober 2023, 14:13 Uhr

Ein Auftritt von Pfarrer Martin Michaelis 2021 auf einer Corona-Demo in Sonneberg hatte zu Empörung geführt. In der Folge hatte er den Rückhalt in mehreren Gremien verloren - zuletzt im Pfarrverband. Künftig soll er als Pfarrer in Sachsen-Anhalt arbeiten, wie er selbst ankündigte.