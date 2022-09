Ein kurzer Regenschauer am Mittwochnachmittag hatte keinen merklichen Einfluss auf die Brandentwicklung. Neben dem verstärkten Einsatz von Löschtrupps am Boden, wurde am Mittwoch weiter aus der Luft gelöscht. Sieben Löschhubschrauber und zwei italienische Löschflugzeuge waren an der Brandbekämpfung beteiligt. Bundesinnenministerin Nancy Faser (SPD) kündigte derweil an, sie wolle sich am Donnerstag persönlich ein Bild von der Lage machen.