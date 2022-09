Eines der Löschflugzeuge landete am Sonntagabend in Braunschweig. Es soll ab Montagmorgen zum Einsatz kommen.

Die Unterstützung aus der Luft sei notwendig, weil Teile des Feuers an einem 30 bis 45 Grad steilen Hang lägen, sagte Kreisbrandmeister Lohse. Vor Ort gibt es demnach kaum Infrastruktur in Form von Waldwegen.

Dank von Landrat und Forstminister Der Landrat des Harzkreises, Thomas Balcerowski (CDU), dankte am Sonntag allen Einsatzkräften für ihre Arbeit – aber auch der Stadt Braunlage und dem Landkreis Goslar für deren Unterstützung. Sachsen-Anhalts Forstminister Sven Schulze (ebenfalls CDU) lobte, der Einsatz laufe von Beginn an routiniert und koordiniert.

Das Feuer am Brocken war am Sonnabend gegen 14:30 Uhr ausgebrochen. Nach Angaben der Leitstelle in Wernigerode steht ein Waldstück südlich des Brockens in Flammen. Die Feuerwehr habe das Feuer als Großbrand eingestuft.