Burg im Jerichower Land ist für sein Bahnhofsumfeld ausgezeichnet worden. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, gab es von der Stiftung Lebendige Stadt den Anerkennungspreis. Er ist mit 5.000 Euro dotiert und wurde am Mittwoch in Berlin überreicht. Zur Begründung hieß es: "Das Bahnhofsumfeld der Stadt Burg ist nicht nur beispielgebend für eine gelungene Planung, sondern auch für die zeitnahe und erfolgreiche Umsetzung von großen Infrastrukturprojekten in Mittelstädten."