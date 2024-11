In Burg im Landkreis Jerichower Land sind am Montag fast 400 Menschen für eine bessere Unterrichtsversorgung auf die Straße gegangen. Zu dem "Bildungsmarsch" durch die Burger Innenstadt hatten Vertreter des Schul-Elternrates der Sekundarschule Diesterweg Burg aufgerufen.

Start und Ziel war die Diesterweg-Sekundarschule in Burg. Gegen 17.30 Uhr füllte sich der Schulhof. Mehre bunte Plakate hatten die Schüler gebastelt und unter anderem an den Zaun des Schulgebäudes angebracht. An dem Marsch, der kurz nach 18 Uhr begann, beteiligten sich viele Kinder, Eltern und Lehrer.