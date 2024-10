Eine Vokabelübung steht auf dem Stundenplan im Spanischunterricht am Gymnasium Stephaneum in Aschersleben im Salzlandkreis. Sabine Hüttl stellt an diesem Vormittag Aufgaben und Fragen. Die 40-Jährige ist noch relativ neu im Schulbetrieb. Sie arbeitet erst seit etwa einem Jahr als Lehrerin. Vorher hatte sie einen Job in einem Museum. An ihre erste Unterrichtsstunde kann sie sich noch gut erinnern: "Ich war schon sehr nervös, die ersten zehn Minuten, es war sehr ungewohnt, plötzlich in die völlig andere Rolle zu schlüpfen." Seiteneinsteiger wie Sabine Hüttl werden vorbereitet. Für sie gibt es Kurse und Weiterbildungen. Doch das Ankommen im Berufsalltag mit Unterricht, Noten, Elternarbeit und Stundenvorbereitungen bleibt eine Herausforderung. Für den Einstieg brauche es die Unterstützung von Kollegen, stellt Schulleiter Axel Wieczorek fest.