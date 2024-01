Die Ausländerbehörde Magdeburg hat am Montag ihren neuen Standort in den Neustädter Höfen im Norden der Stadt geöffnet. Der Umzug war laut Stadtverwaltung nötig geworden, weil das alte Gebäude im Stadtzentrum nicht mehr ausreichend Platz geboten hatte. Regelmäßig hatten Menschen in langen Schlangen auf dem Breiten Weg warten müssen.