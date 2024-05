Polizei und Tiefbauamt hatten die beliebte Fußgängerbrücke zwischen Innenstadt und Rotehornpark am Wochenende gesperrt, weil ein Loch von circa 20 mal 20 Zentimetern in einer Holzbohle entdeckt worden war.

Der Eigentümer Rolf Onnen geht von Vandalismus aus. Er habe die Stadt Magdeburg um einen Zuschuss von mehreren Tausend Euro jährlich zur Instandhaltung gebeten, jedoch seit Monaten keine Rückmeldung erhalten. "So geht man nicht miteinander um." Er habe sehr viel von der Stadt profitiert und kümmere sich gerne um die Hubbrücke, sehe es aber nicht ein, dass er das allein tue. Wie Onnen dem MDR am Dienstag sagte, hat sich die Stadt bei ihm weiterhin nicht gemeldet.

Onnen hat nach eigenen Angaben schon mehr als 100.000 Euro in die Hubbrücke gesteckt. Er hatte das denkmalgeschützte Bauwerk und zwei weitere historische Brücken in der Stadt von der Deutschen Bahn erhalten. Sie waren Teil eines Pakets, das auch Grundstücke am ehemaligen Elbbahnhof enthielt. Sie sind heute mit Mehrfamilienhäusern bebaut.