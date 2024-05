Wir haben hier aber ein Strukturproblem, weil es nicht einseitig formuliert werden kann. Die Kommunen brauchen mehr Geld. Das kann man zwar fordern – und das tun wir auch –, aber es muss auch die Leistungsfähigkeit des Landes in den Blick genommen werden. Es gibt Detailregelungen, etwa wie jetzt mit den Jahresabschlüssen umgegangen wird. Magdeburg ist davon nicht betroffen. Aber ich sehe, dass da das Land wahrscheinlich viele Kommunen in eine haushalterische Notlage bringt, die nicht nötig wäre.

Ja, in großem Umfang sind das Transferleistungen, die nicht zu 100 Prozent erstattet werden. Teilweise sind die Regelungen für die Erstattung auch immer wieder neu zu erstreiten und in neuen Verordnungen festzulegen. Das macht es für die Kommunen schwer, weil hier tatsächlich die Aufgaben erledigt werden. Dafür brauchen wir Personal, Gebäude, Technik. Das kostet alles Geld. Da sehe ich eine immer größer werdende Differenz zwischen dem, was wir auf den Tisch legen müssen, um eine Leistung vollständig zu finanzieren, und dem, was wir tatsächlich erstattet bekommen. Das sollte vom Bund zügig angegangen werden.