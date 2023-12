Anwohner Rainer Weigelt vom Deutschen Alpenverein in Magdeburg kritisierte besonders, dass für den Bau von drei Häusern zahlreiche Bäume und Büsche gefällt werden müssten. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, in Initiativen Bäume zu pflanzen und sich um das Stadt-Grün zu kümmern, aber hier sollen 1,5 ha Stadtwald einfach so gerodet werden." Die vereinbarten Ersatz-Pflanzungen in der Dodendorfer Straße seien unzureichend. Auch seltene Tier- und Pflanzenarten wären von dem Projekt betroffen. Zudem sei die Trümmer-Fläche als Baugrund ungeeignet. Dass die Stadt das Projekt trotz ausreichender Ausweich-Flächen in Erwägung ziehe, sei unverständlich.