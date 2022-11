Pat Gelsinger, Chef des US-Chipherstellers Intel, hat auf Einladung von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Sonnabend Magdeburg besucht und sich dort umgeschaut, wo künftig die neue Intel-Fabrik entstehen soll – am Rande der Stadt im Gewerbegebiet "Eulenberg". Öffentlich wollte sich der Amerikaner in der Börde nicht äußern. Dafür gab es intensive Gespräche hinter verschlossenen Türen in der Staatskanzlei.